El paso de peatones como derecho del peatón y obligación de ceder el paso al mismo por parte del vehículo. Asimismo ese derecho se convierte en un abuso por parte de quienes, muchos peatones, lo consideran como una prolongación de la acera sin más obligación por su parte que la de continuar al llegar al mismo sin pararse a mirar, abstraído de todo mirando el móvil y/o con los cascos puestos y que no le permiten oír nada que venga del exterior; sin tener en consideración que, entre otras muchas consideraciones, al haber vehículos estacionados, el conductor puede no haber visto el inicio del paso de cebra y el peatón se le echa encima. Sin embargo también los hay que, siendo respetuosos con la sociedad, viendo que el vehículo que viene por la calzada está próximo y que a él nada le impide permitir al conductor no tener que frenar bruscamente porque el peatón se le ha echado encima, se paran en la acera, incluso evitando que el conductor del vehículo le vea, y así no interrumpen la inercia del vehículo y no ponen en riesgo su integridad. Siendo esto último lo más aconsejable por parte del sentido común al objeto de una convivencia próxima y de respeto mutuo entre el peatón y el vehículo; lejos de aquellos peatones que se permiten gritar e increpar al conductor porque, al echarse aquellos al paso de peatones como si nada más existiera y sólo ellos andaran por la zona, sin importarles los demás, se autoproclaman únicos y legítimos dueños del espacio. Esto tal vez requiera, por parte de las instituciones públicas locales, campañas de concienciación del peatón, también del conductor por qué no, al objeto de que el sentido común y el respeto suplan aquella parte que la norma no puede contemplar de forma genérica.