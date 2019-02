A propósito del Congreso de los Diputados

Me llamo Santi y tengo 15 años. No puedo parar de pensar en temporada electoral que se nos avecinan, todas las mañanas, de camino al cole, escucho la radio. Son múltiples las ocasiones en las que el periodista afea gestos de congresistas que en plena sesión insultan, escupen improperios de todo tipo o no tienen un actitud adecuada. Se trata, lamentablemente, de comportamientos que me son familiares, como, por ejemplo, los siguientes: no prestar atención, no respetar los turnos de palabra, pasearse entre los asientos, formar corrillos, hablar por el móvil, jugar a Candy Crush, entrar, salir, dar cabezadas, etc. No dan un buen ejemplo. Recuerdo una anécdota que pasó en mi clase hace poco tiempo. Un día, el profesor regañó a un compañero porque estaba portándose mal y éste le respondió: «Tranquilo, profe, que en el Congreso de los Diputados nadie pone atención, ganan un pastón y, encima, les llaman honorables». Esto es triste porque la imagen y la aceptación de los congresistas debe recuperarse para bien de todos. No es posible que el Parlamento se parezca, cada vez más, a mi clase de 4º de la ESO.