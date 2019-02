Es un hospital, no un hotel

Ante todo doy las gracias al Personal del hospital Doctor Peset por el trato recibido un familiar durante los seis días que ha estado ingresada. Por otro lado ahora entiendo que no llamen la atención las enfermeras a los enfermos que ponen la televisión ya que por lo que se ve estaba en marcha la noticia de que la televisión será gratis en todos los hospitales valencianos viniéndome al recuerdo, los días que el familiar tubo que estar compartiendo habitación con una herida en el estómago, con veinte grapas, no teniendo ganas más que descansar, junto a una enferma de mediana edad que aparentemente estaba allí como tantas veces, según su marido, ya que le daban el alta y a los pocos días volvería a estar ingresada, con las mismas. molestias, ya que no estaba conforme con el alta y tenía la televisión puesta. Por otro lado si pensamos que no hay límite de personas que visitan a los enfermos, podríamos tener que un enfermo tiene seis familiares y el otro tiene la televisión encendida , y por otra parte me pregunto si hay un televisor por enfermo habría que aumentar las uds para que cada uno tenga el suyo. En fin, creo que estamos copiando a la privada pero para ello cada enfermo tendría su propia habitación, por lo que según los datos que recibe el paciente en el alta el coste de estancia se multiplicaría.