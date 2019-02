Un búnquer frente a la catedral

Tengo dos amigos en la farándula, de esos que respetan el arte. Álvaro y M José. Invirtieron en un piso céntrico, cerca de monumentos y edificios eclesiásticos donde se respira paz. Querían desconectar del bullicio. Se equivocaron. No tuvieron en cuenta a los trovadores ambulantes que campan por sus anchas haciendo sonar por las calles sus Stradivarius amplificados, sin ni siquiera respetar la siesta, tan nuestra. Me contaron que habían intentado convencer a los músicos para que respetaran el descanso. Que se leyeron las ordenanzas del ayuntamiento. Y que no tuvieron otra salida que solicitar la presencia de la policía, teniendo que retirarles instrumentos y altavoces. Chapeau por los agentes. Pensaron que el problema había cesado. Pero al día siguiente el arte callejero aparecía con más material, a veces con micrófonos donde voces rotas liberaban decibelios por toda la plaza. 092 y vuelta a empezar. Dudaron entre vender la vivienda (vistas al Micalet), o hacer obras. Un búnker con doble acristalamiento, espuma de poliuretano€ mientras, en la plaza, otro artista con chaleco y sombrero de ala ancha, manoseando una guitarra amplificada, interpretaba en play back, Entre dos aguas, de Paco de Lucía. Casi na! Cumplamos la ordenanza municipal, que es clara. No toquen sin permiso (aunque sean el mejor del mundo). Gracias.