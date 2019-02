Contestación a Antonio Giménez López

Me encantó la descripción de la «guerra» de peatones y conductores en el paso de cebra porque es lo que yo vivo todos los días en @Ayuntamiento Torrent. Cuando yo hice el carnet de conducir había una distancia prohibida a x metros de pasos de peatones, esquinas de calles, etc. para aparcar. Hoy en día el mismo ayuntamiento pinta en la calle los sitios para aparcar de modo que el conductor muy a menudo no ve al peatón q quiere cruzar (sobre todo de noche) y no solo eso, el ayuntamiento pone también contenedores de tal modo que limita la visión del conductor.