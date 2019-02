Espere que siga veritat

La notícia que l'antiga seu d'Hisenda a València es convertirà en biblioteca i arxiu municipal, segons el regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, segons la nova versió del pla especial es descarta el canvi d'ús de l'antiga seu de l'Agència Estatal Tributària, en el número 4 del carrer Guillem de Castro, tancada des de fa anys pel mal estat, per la qual cosa la Regidoria de Cultura s'ha interessat per destinar l'edifici a biblioteca i arxiu municipal. He de donar la meua enhorabona per la decisió, i espere que no canvien, ja que no fa tant temps aquest edifici es va demanar per a la ubicació del museu faller, al·legant que l'actual estava molt lluny per a les visites dels turistes. D'altra banda espere que el nou Pla de Ciutat Vella que inclou la protecció de 2.078 elements entre edificis, monuments i espais públics, amb un increment de 400 immobles més, espere que no els vinga gran als mandataris que entren, ja que és molt freqüent els canvis, per no parecerles bé el que troben.