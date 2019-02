¡Caramba! Qué pacto

Ahora va y resulta que sorpresívamente,el partido político Ciudadanos apoya una moción de los separatistas de ERC, CUP (de sesgo comunista), PDCAT y Barcelona en Comú, para ir contra VOX al que le dice ser un partido nacionalista.P ero Ciudadanos comparte grupo político en Bruselas con el PNV que es independentista. La portavoz de ERC parece ser que con descaro,formuló epítetos no verídicos contra Vox,diciendo que es una formación que representa la catalonofobia, el machismo, el racismo-mira quien lo dice-, y la homofobia, que no parecen ser muy exactos. No olvidemos a la extrema izquierda, pues dice Ciudadanos que no votarán a los extremismos,cuando como pensamiento es la extrema izquierda, intolerante y totalitaria, como se ha demostrado. Es una paradoja que Ciudadanos haya apoyado la citada moción,cuando el presidente de ERC Oriol Junqueras está en prisión preventiva acusado de un delito de rebelión, juzgado por sus acciones de independentismo y golpismo, y a su vez Ciudadanos que tanto se defienden en Cataluña contra el independentismo. No se que pensar ya de Ciudadanos.