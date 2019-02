Catalanistes al món faller

Ya lo dijo Eliseu Climent, un gran error fue abandonar el mundo fallero, pero al tiempo. Santiago Sierra y Eugenio Merino se aprovechan de nuestra tradición cultural para exponer en ARCO «Ninot» del Rey Felipe VI con la intención de prenderle fuego. Los mal pensantes dirán que es en apoyo de la república Catalana pero no ,es el trabajo de unos maravillosos artistas con la misma libertad que yo para cagar-me enla mare que els va parir. Fer com fan no és pecat. Jugar con las mismas cartas no les agrada a los jugadores de ventaja que se dicen demócratas cuando les conviene. Habrá que ver quién paga los 200.000 euros que dicen vale la obra. Quizás los de Hugo Boss sean monárquicos y les demanden por el uso de su fragancia.