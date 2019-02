Me parece inhumano, me parece muy desagradable, me parece vergonzoso, me parece indignable, me parece una humillación, Sr Arcadi, yo no soy una persona enferma, solo tengo un cromosoma más que usted, al margen del Síndrome de Down, somos personas. Ojalá lo tuviera delante para decirle que nuestros derechos son tan iguales como los suyos, tenemos el derecho a vivir, a luchar por nuestra vida y a ser felices. Hable de lo que conozca, y no de temas que desconoce, deje de humillar, deje de insultar, como conclusión, no habría que hablar sobre esta persona que ha demostrado que no lo es, no habría que dejar que este tipo de personas siguiera saliendo en los medios para seguir humillando, porque no es la primera vez que lo hace.