Políticos de ayer y de hoy

Con las actuaciones que estamos viendo a los políticos de hoy del color que sea, se me ocurre una reflexión; ¿ustedes son capaces de imaginar a un político proveniente del franquismo como el Sr. Fraga (La calle es mía) sentarse a dialogar con el Sr. Carrillo proveniente del comunismo más estalinista (Paracuellos)? ¿Se lo pueden imaginar? Pues lo hicieron. Se sentaron a dialogar junto a otros colores políticos hasta llegar a la Constitución de 1978. Es decir, tuvieron que juntar fuego con gasolina y procurar que no hubiera incendio. Y eso ahora, por lo visto, no puede ser. Cualquier comparación se dice que es odiosa. Pero no puedo comparar aquellos políticos con los de ahora y sus ejemplos de mala educación, falta de respeto al adversario, negligencia, corrupción y muchas veces, incluso, una gran ignorancia de lo que se traen entre manos.