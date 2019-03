Parece ser que Iglesias Villanueva, árbitro de fétbol de la Liga Santander, quizá influenciado por los aires agresivos que se respiran, especialmente en el ambiente político, ha hecho una manifestación, a raíz del penalti (¿) con que «ejecutó» al Levante UD durante el partido con el Real Madrid. Ha dicho «La responsabilidad es absolutamente mia». O sea, que ni reglamento, ni VAR, ni el posible comentario del compañero que estaba en la cabina, que, quizá, pensaría «Iglesias, que nos matan». Vamos. Que por co€rdones. «Esto es penalti y no me proteste que lo fusilo al amanecer, por consejo de guerra sumarísimo». Solo le faltó cuadrarse y, con mirada firme, exclamar: «Sus órdenes, D." Florentiano». Misión cumplida. ¿Qué hay de lo mío? Habrá que reconocer que el Levante es un privilegiado. Goza de dos reglamentos. El que aplican a todos los equipos del mundo y el particular que le aplican a él.