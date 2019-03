Sense descans

El 3 de març serà diumenge i potser molta gent no anirà a treballar i es sentirà feliç per poder descansar. El 3 de març del 1904 també va ser diumenge i molts obrers i obreres no van poder treballar al territori espanyol i van protestar. En aquella època no treballar un dia era no cobrar un dia i no poder menjar. No hi ha dret a imposar el descans dominical a ningú i menys als obrers. El codi penal considera delicte la privació forçosa del treball, deien els obrers però la llei s'aprovà al Parlament, era un assumpte totalment religiós i tenia per finalitat l'acompliment del 3r manament de la llei de Déu, santificaràs els diumenges i les festes de guardar, o siga has d'anar a missa. L'església porta molts segles controlant la societat i marcant la forma de viure i actuar. Estaria bé que se li pararen els peus ja.