Lectura de una columna

J.Vicente Yago, con su especial dicción, nos habla en su pasada columna en Levante EMV de lecturas y de libros. Dice haber muchos escritores y pocos lectores, también que muchos hacen cola ante las editoriales para que les publiquen lo que ellos mismos escriben, aunque sin éxito, y pienso entonces en el libro de Pedro Sánchez,que dicen que lo ha escrito un negro, o sea, un escritor en la sombra que plasma y corrige ideas del que le dicta,y creo que no ha necesitado hacer ninguna cola en ninguna editorial para publicarlo. No sé de si es realidad que no se leen libros, pero cuando visito las librerías están llenas de público, y los grandes almacenes en Navidad están pletóricos de compradores de libros que aguardan en grandes colas para pagar, haciendo honor al dicho de que un buen regalo es un buen libro. Observo también a personas en el transporte público que leen libros en portables, y otros lo hacen directamente en libros. Personalmente compro libros, y me gusta hojearlos, comprarlos, y leerlos editados en su soporte tradicional. Es como el periódico, siempre seré aficionado a leerlo en su papel impreso y no a través de internet, porque tenerlo en tus manos es tenerlo más cerca de uno mismo.