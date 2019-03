Políticos tragaperras

No deja de extrañarme que en la Comunitat Valenciana se registren once renuncias a la herencia cada día con 4.270 durante el año pasado. Tal vez sea por que tenemos uno de los tipos más elevados, por mucho que quiera justificar el vicedecano de los notarios que la clave está en la ignorancia de los herederos que están llegando a los despachos, con casos en los que no se justifican las renuncias, como ocurre cuando el heredero que renuncia tiene hijos menores y se ve forzado a tramitar también la renuncia de éstos, acudiendo a un juzgado. Pero lo que está claro que quien más gana son los que tienen en su mano la posible bajada del impuesto, pues ellos tienen claro que ganan, con el impuesto o con la renuncia, no importándoles que el ciudadano pueda o no pagar, siendo como una máquina tragaperras, que a la larga se quedan con tu dinero. Posiblemente los valencianos no estemos acostumbrados a la visita de un experto, pero también es vedad que los que tienen el poder están continuamente pensando cómo sacarnos el dinero con los impuestos, ya que en la renuncia todos ellos ganan. Por todo ello pienso que debemos votar al partido cuyas propuestas estén en defensa de los ciudadanos, y una de ellas es rebajar la herencias como están haciendo en otras regiones.