La inmoralidad de la legañlidad en esta campaña

Tengo claro mi voto. Si hubiese alguna duda, que no la ha habido, un parto de nueve meses, como el de Pedro Sánchez en La Moncloa, sería más que suficientes, para demostrar y pedir que no se vote al candidato del sucedáneo psoe, que ni es español, ni es obrero, ni es socialista, ni es partido. Es el EGO de mirarse a sí mismo, en el postureo y el conseguir a traición, la presidencia de un gobierno, a la que no respeta por sus filtreos con los separatistas catalanes. Se sirve para su campaña de todos los instrumentos del gobierno, que no de su partido, para manipular a su favor los medios de comunicación estatales como Radio y Televisión Española, eso es servirse del dinero del heraldo público, para atacar, dejar en ridículo a sus oponentes políticos. Por si fuera poco, ahí está Tezano controlando los falsos datos del CIS para agradar a su jefe y, engañar al público. Esto es inmoral. Todos lo sabemos. Todos lo hablamos. Y todos callamos, so capa de una «legalidad» infundada. Cuando se cierra una legislatura, se cierra para todos. Nada de privilegios para Pedro Sánchez y sus guiñoles ministeriales. Con dinero público de los españoles no se debe pagar la campaña electoral del Gobierno. Pedro Sánchez ha engañado a los españoles, no convocó elecciones rápidamente, dijo hacer un trabajo, todo de copia y pega, más de un viaje de placer cargándolo a viajes de Estado, Decretazos,...lo dicho la inmoralidad, jamas será moral, por mucha legalidad que la contemple.