¿Pitorreo en Renfe?

Leo hoy día de la mujer trabajadora en el diario que Renfe va a llamar a su línea de alta velocidad de bajo coste EVA, vaya chiste con el nombrecito cuando buscamos la igualdad entre sexos. Hay quien me dirá que le estoy sacando demasiada punta a algo trivial, pues no, lo considero subliminal, una forma como el cartel de Podemos de reafirmarse el «machito». Ahora tocaría hacer un postureo de un minuto a la puerta de las Instituciones como hacen cuando desgraciadamente algún malnacido mata a una mujer, queda muy bonito pero no sirve de nada, el violento se ríe de los que salen en la foto. Mientras no haya un castigo efectivo seguirá la violencia hacia las mujeres, mientras los asesinos y violadores salgan a la calle después de haber cumplido una pseudo pena no habrá seguridad para ellas, dos mujeres seguirían vivas si sus asesinos que ya fueron condenados por asesinato no hubieran salido de la cárcel.