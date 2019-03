Sí a la tradición, no al incivismo

Como buena valenciana me gusta todas nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, folklore, pero no soporto en incivismo de la gente fallera en los días de fallas. Ese pensar que por ser falleros y estar en fallas les legitima para hacer lo que les venga en gana. Tengo en la puerta de mi casa una falla de la cual mi marido fue cofundador y fallero durante muchísimos años; la fachada de mi casa tiene ventanas grandes con rejas a 20 ctms del suelo y los hijos de los falleros al jugar al te pillo, se suben a mis rejas como si fueran chimpancés, deteriorando con su peso el enganche de la reja a la fachada y las madres lo ven y continuan charlando y fumando como si tal cosa, sin inmutarse. Las fallas patrimonio inmaterial de la humanidad, jamás deberían ser pretexto para hacer alarde de la mala educación de los falleros, y muchísimo más en las casas adyacentes ajenas a la falla que tienen que soportar aunque no les guste durante toda la vida todos sus inconvenientes, durante los dias de fallas y actos falleros durante el año.