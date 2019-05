No se ha acabado para todos

Según el Estado Español, la crisis económica abarcó desde 2008 hasta 2014. No obstante fueron numerosas familias, empresas y sectores los que no pasaron del bache por así decirlo, y a día de hoy, en pleno 2019 siguen sumergidos en una crisis que para muchos ya es parte del pasado. Además lap oblación activa no es precisamente creciente y España es el segundo país europeo con más paro de larga duración (solo superado por Grecia). Y según las estadisticas el primer trimestre de este año la tasa de desempleo se encuentra en el 14,7%. A mi parecer deberiamos visibilizar ese 14'7% y adaptar nuevas medidas, fomentar el empleo joven, puesto que desde mi experiencia y la gente de mi entorno, casi nadie da una primera oportunidad de trabajo a los jóvenes que no ganan xperiencia y esto se convierte en un círculo vicioso del que no sabemos salir por nosotros mismos. La C. Valenciana en comparación con el resto de España, tiene un buen progreso pero aún queda un largo camino para salir de la supuesta finalizada crisis, muchas cosas que cambiar.