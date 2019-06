El fútbol femenino va creciendo

El fútbol femenino es uno de los deportes que aún en pleno siglo XXI está mal visto por muchas personas de este mundo. Solo por ser chica te tienen que decir que ese deporte no es para ti, que es de hombres. NO, nada de eso, es al contrario. El deporte no tiene ni sexo, ni colores, es un deporte en el que se disfruta jugando, en el que aprendes, en el que haces amistades€ El fútbol femenino está creciendo poco a poco, gracias a que cada vez hay más gente involucrada en ello, las aficiones cada vez van creciendo y son más las personas que van a los partidos. Pero todavía existen en este terreno muchas desigualdades. Una de ellas es que a los futbolistas españoles masculinos les pagan muchísimo más dinero que a las chicas. A un jugador profesional le pagan 8.048.500 euros anuales de media y, en cambio, a una futbolista le pagan 300.000 euros de media. Eso es porque la gente se centra más en el masculino y no tanto en el femenino. Pero las chicas también han logrado muchísimos títulos. Por ejemplo, la Real Sociedad femenina logró ganar la Copa de la Reina en Granada, el Barcelona pasa a la semifianal de la Champions, el Atlético de Madrid femenino está a punto de rozar el primer puesto en la Liga Iberdrola€ Aunque el fútbol femenino está creciendo, necesita todo vuestro apoyo para seguir haciéndolo.