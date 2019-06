Un any amb À Punt

El 10 de juny de l'any 2018 serà recordat com el dia en què vàrem recuperar un tros significatiu de la nostra dignitat i amor propi. En efecte, gràcies al Govern liderat per Ximo Puig i Mónica Oltra tornàrem a tindre uns mitjans de comunicació absolutament necessaris per al nostre autogovern i per a impulsar el procés de normalització lingüística. I ara que ha transcorregut un any des de l'inici de les emissions televisives, ja es pot dir que ha respost, en bona mesura, a allò que se n'esperava. Visió valenciana i funció pública de qualitat, pluralitat informativa i neutral, debats amb diversitat de veus, aposta ferma pel públic infantil, especial atenció a les nostres festes i esdeveniments, programes i sèries d'una qualitat contrastada, cinema doblat al valencià, difusió de la pilota valenciana i una llarg etcètera que, tot ben sumat, crec que no exagere massa si afirme que per fi gaudim d'un contingut audiovisual que afavoreix l'extensió social de la llengua, millora la nostra autoestima i ens ajuda a definir-nos com a poble. Enhorabona a la Corporació, al seu consell rector i a la directora general, Empar Marco.