Ya me dejó en su día pensativo cuando Susana Díaz dijo que había ganado la elecciones en Andalucía, pues la lista más votada había sido la suya, y aunque esa reivindicación sea democrática, e incluso quizás más soberana que las alianzas de perdedores, la reflexión es que el PSOE andaluz no quiso investir en 2012 a Javier Arenas, que fue el que más papeletas tuvo y con bastante diferencia. También por poner otro ejemplo, Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, desalojó a Rajoy de la Moncloa pactando con los que quieren romper España. Y otro ejemplo a tener en cuenta es que el PSOE impidió que Esperanza Aguirre fuese alcaldesa de Madrid, prefiriendo a Manuela Carmena, sin ser en ese momento la opción ganadora. Rajoy ya quiso en su día reformar la ley para que mandase la lista más votada, y el partido de Díaz no apoyó esta iniciativa. Todo ello me ha hecho reflexionar sobre que mande la lista más votada y lo que dijo Susana Díaz, en su falta de coherencia, y por los casos acontecidos en su momento. Carmena en Madrid alega lo mismo,cuando los pactos son los pactos.