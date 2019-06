Darrere del concepte

La nostra dreta porta dècades llançant el seu anatema que ens volen convertir en una sucursal dels Països Catalans. Utilitzen aquest oxímoron com a forma de enganyar, distraure i enfrontar als valencians, i així no haver de parlar dels problemes que ens afligeixen com a societat, amb l'objectiu de seguir supeditats al poder centralista. Mai els ha interessat explicar els conceptes i significats que, cultural i políticament, pot canalitzar aquest terme. Per a la filologia es clar, territoris amb la mateixa llengua, diga's com es vulga, amb característiques pròpies de cada zona. En el polític seria una actualització de com s'organitzava l'antiga Corona d'Aragó en els territoris que comparteix la mateixa llengua. És a dir, el més semblant a una confederació d'estats lliures autogestionats. Una forma i manera de recuperar i actualitzar els nostres Furs, lleis i institucions pròpies de l'antic Regne de València, que els Borbons ens van llevar, de l'única manera que era possible, per la invasió i força, al·legant el dret de conquesta com així va quedar reflectit en els Decrets de Nova Planta. Només l'ensenyament de la nostra llengua i història, segles negada i amagada, pot revertir aquesta situació, i així anar recuperar els mecanisme de cohesió i orgull de poble lliure.