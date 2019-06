Gracias a los libros

La mayor parte de películas y series que han transcendido a lo largo de los años tienen, sin lugar a duda, libros que han hecho posible trasladar toda esa magia condensada en páginas a un formato audiovisual. Hay un gran número de personas que se han leído el libro de una determinada película y tienen la posibilidad de comparar, en cambio, también encontramos a gente que no sabe nada del libro y prefiere ver directamente la película o serie. Ambas opciones son igual de respetables, pero solo aquellos que han leído el libro tienen la oportunidad de absorber una historia completa, sin modificaciones de ningún tipo, tal cual como la escribió el autor. Y es que el problema reside ahí, las adaptaciones de los libros a la pantalla suelen traer muchas decepciones, donde en algunos casos no se reconocen ni los sucesos narrativos más importantes. Por lo tanto, no debemos olvidar que muchas de las grandes obras cinematográficas que han tenido éxito son debido a los libros, mundos que te dan la oportunidad de expandir tu imaginación, donde el límite reside en la mente de quien los lee.