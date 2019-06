Persona nada coherente

Según leí las noticias en su día, me enteré que el partido político VOX hubo dado su mítin electoral en Barcelona, parece ser que los que dicen ser los ilegales de Arran han ido contra los simpatizantes de ese partido,y que los Mozos de Escuadra detuvieron a algunos de ese grupo y otros han sufrido sus encontronazos. Pero lo más peliagudo para mí fueron las declaraciones de Ada Colau diciendo,y refiriéndose al partido VOX: «que ante el odio,que haya amor en una Barcelona diversa». Y lo dice una persona que va contra la monarquía constitucional,que quita los bustos del rey emérito Juan Carlos, y a su vez quita rotulaciones de calles o avenidas del rey Felipe VI, y ha intentado y creo que llegó a hacerlo en una ocasión, que el ejército no se presentara a la exposición de la Feria de Barcelona con sus expositores, diciéndoles, y creo que con sorna : «que contra más lejos estéis mejor, y no queremos militares en la Feria». ¿Quién dice Colau de amores, cuando solo presenta odios? ¡Vaya coherencia!