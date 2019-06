Hace unos días leí en la prensa que la Fiscalía no confía en que la Iglesia denuncie la pederastia que existe en el clero. Quiero que sepa toda la Iglesia en general que yo les amenazo. Esto es intolerable, no se puede consentir que una institución que proclama el amor al prójimo encubra las vejaciones a los menores. Yo les amenazo en bloque con anular todas las donaciones que hago a la Iglesia hasta que cambie su actitud, no quiero ser cómplice de este estado de cosas. Es más, les amenazo con anular en la declaración de renta la cruz que todos los años pongo en su casilla. Es más, les amenazo con animar a otros a que hagan lo mismo que yo hasta que oiga que hay alguna denuncia en este sentido. Es más, les amenazo con animar a los niños a dejar de ir a los campamentos organizados por la Iglesia. Es más, les amenazo con avisar a los niños de que a la más mínima insinuación o roce por parte de algún cura estando de campamentos, que me lo digan, que yo lo denunciaré a la policía inmediatamente. No consiento que mi dinero ayude al sostenimiento de una Institución que da cobertura a estos miserables.