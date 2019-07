Carta abierta al president de la Generalitat Valenciana acerca de La Fe

Estimado Sr. Puig,

Soy un ciudadano valenciano y paciente temporal del Hospital La Fe de València.

Me dirijo a usted para comentarle un problema funcional que, como paciente, he detectado en este centro hospitalario, dependiente del gobierno valenciano que usted preside.

Llevo ingresado 15 días en el área de sépticos y traumatología, donde he sufrido dos delicadas operaciones. El nivel profesional tanto cirujanxs platicxs, trumatologxs, medicxs, enfermerxs, auxiliarxs€€.. es de un altísimo nivel, como usted seguro conoce. Pero la carencia del personal mínimo imprescindible para atender a todos los pacientes, en demasiadas ocasiones llega a enturbiar esa excelente profesionalidad.

También serán conocedores usted y su Consellería de Sanidad, de que este nuevo centro dispone de muchas menos camas que la antigua Fe; mientras que los potenciales pacientes hemos aumentado enormemente con la incorporación de los habitantes de diferentes municipios.

A nadie nos pasa desapercibida la impresentable gestión del anterior equipo de Gobierno Valenciano, el cual con su desviación económica de los presupuestos a grandes fastos para su personal gloria y promoción, más el sistemático saqueo de las arcas públicas con su corrupción organizada; nos han dejado una ruina económica que pagaremos todxs durante años.

Evidentemente las enormes deficiencias de este hospital (entre las que destaca el insoportable ruido que soportamos lxs pacientes y trabajadorxs ,de las condensadoras del A. Ac. fatalmente instaladas) son notables, y el desinterés del anterior gobierno del PP por la Sanidad Pública ahora lo pagamos todxs .

Su actual Equipo de Gobierno recibió el apoyo mayoritario de lxs castellonenses, alicantinxs y valencianxs para revertir el desastre heredado y ahora ha sido renovado para 4 años más.

Su programática promesa de una Sanidad Pública de calidad aún está lejos de conseguirse y me preocupa que se vayan relajando creyendo que con superar la gestión de sus antecesores - cosa que hasta yo conseguiría- ,es suficiente, y no lo es.

No debe olvidar que usted como político y gobernante, tiene la obligación de trabajar para nosotrxs lxs ciudadanxs y no al revés como hacían sus impresentables antecesores.

Me asusta cuando con demasiada ligereza hablan de cantidades millonarias de euros para su gestión. Recuerde que 1 euro, 1 céntimo de euro son muy importantes, y que gestionando con valentía pero a la vez con rigurosa y necesaria austeridad los presupuestos que les aportamos lxs ciudadanxs, conseguirán hacer buenas gestiones, como hace p. ej. nuestro alcalde en València.

Así que le ruego revise sus prioridades de gasto: Consellerías de dudosa necesidad para contentar a amigos políticos, Diputaciones Provinciales caducas, fiestas y celebraciones evitables, etc€ para que no se haga bueno ese tristemente famoso dicho popular:

"Todos los políticos son iguales".

Por último y no menos importante, cuenta con mi total apoyo y seguro que con el resto de lxs ciudadanxs de esta Comunidad, para solicitar alto y claro al Gobierno Central unos presupuestos dignos para la C. Valenciana, que hemos pasado de ser el mejor ejemplo de corrupción y mafia organizada, a ejemplo de progreso y seriedad tanto dentro como fuera de nuestro país.

Agradezco de antemano su atención y quedo a su disposición para comentar lo que desee.

Un paciente, muy paciente.