Patrimonio cultural, juego de tronos a la valenciana

Desde hace unas semanas sigo con asombro la noticia de que en la negociación del Botànic II la competencia sobre Patrimonio Cultural ha quedado desagregada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports y ha sido incorporada a la Presidència de la Generalitat. Por lo que vengo leyendo, en diferentes foros de prensa, se infieren las siguientes razones:

1- Como finalmente no ha habido Conselleria de Cultura, tan deseada por el PSOE, seguimos con la pelea, y les comemos todos las competencias que podamos a los de Compromís, que ellos siempre están despistados controlándose unos a otros.

2- Total, cuando tenían esta competencia los de Compromís no le hicieron mucho caso, ocupados como estaban en otros asuntos. Cierto y mal por ellos, pero esta competencia la tenía el PSOE, y su responsable Carmen Amoraga no hizo nada. Curiosamente se rumorea que volverá a ser Directora General. Genial! Cuanto menos se hace en política más subes. (Esto vale también para otros partidos.)

3- En Presidencia tienen más recursos y autonomía para realizar políticas patrimoniales. Evidentemente, pero qué política de patrimonio cultural: ¿Mantener la opacidad de la contratación y de los trabajos realizados por el Ivacor, denunciados ante el juzgado por el sindicato CGT y algunas asociaciones de restauradores/as? ¿Realizar un macro proyecto museístico, como el Museo del Diseño, y dejar sin presupuesto para los próximos 15 años al resto de museos y proyectos de recuperación y difusión del patrimonio cultural? ¿O tal vez se quiera neutralizar la capacidad que tiene «la protección y conservación del patrimonio» para detener la especulación inmobiliaria, actualmente revestida de desarrollo económico turístico, y seguir no cumpliendo con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano aprobada en 1998?

Todo parece indicar que los intereses personales de unos pocos han sido comprados por los dirigentes de un partido para actuar con oportunismo y darles un garrotazo a sus socios /competidores políticos, donde más duele, en la espina dorsal de la cultura, que es el patrimonio.