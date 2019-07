El repte del canvi climàtic

Quan parlem de canvi climàtic ja no podem fer-ho plantejant-nos si el frenem o no. El canvi climàtic està ací i és una realitat que no podem parar. Hem desbaratat el clima i ara únicament podem fer que no baja tan ràpid.

Una volta accelerat el fenomen (a base de gasos contaminants i hàbits de vida i consum poc saludables) la solució és doble: accions individuals i canvis en el nostre estil de vida i polítiques transversals que mitiguen els efectes. Els ajuntaments tenim molt que dir i molt per fer front a este repte. Replantejar els models de consum energètic, substituir progressivament les perilles poc eficients dels nostres carrers, implementar plans de mobilitat que potencien el anar a peu o la bicicleta, el consum local i la reducció dels residus dels nostres carrers són només algunes idees que podem implementar. Deixar a les generacions futures un món millor on poder viure s'ha de convertir en una obligació de totes les institucions i partits polítics. En definitiva, deixar de jugar a curtes i anar a llargues.