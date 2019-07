Però d´avisar als amics i als benvolguts i als que fa temps per veure; salut de veurer a persones que tens gust de conèixer i saludar, perquè d´allò que es tracta és de mantenir una relació de correspondència comunicativa assistent. Els passejos i eixides pels carrers i voltants del poble comporten un tracte amb companys i companyes que han estat amb tu i han deixat una empremta amistosa. Això és el que desitgem i volem, que les coneixences que has tingut al llarg del treball i la corresponent vida laboral i social, siguen efectives, i que quan et trobes al camí o a la vorera et corresponguin amb un missatge de reconeixement cordial. Tampoc és que necessites que contínuament et vagen llavant la cara i el cul per ser un èsser grat i graciós de correspondre, però la convivència només ja comporta un salut, un moviment de cap o de mà que lligue un bon estat d´ànim. A qualsevol lloc que vagis a sol.licitar una prova o un document , els empresaris o els funcionaris, els treballadors amb els que et pilles solen tenir un comportament generós de facilitar les peticions i de manifestar un mèrit per a tothom. La salutació ha de ser obligatòria per a les persones que volem tenir eixe protocol educatiu amb significat constructiu, dintre d´una societat que ha de superar-se en el malestar, en un intent intens d´acostar-se a la magnífica pervivència de les edats i les idees. Un sacsó de mans, dues besades a les galtes, unes paraules de benvinguda, una senyal de sentiment compartit, un somriure atractiu, són saluts imprescindibles de tolerància i respecte. És de témer el tenir que retirar la mirada i l´adéu-siau a algú ben conegut, per la bajanada d´un malentès que saps que fereix el sentiment per poc que sigui, independentment i notòriament de que ho saps que és un taujà de males arts i totxa. Amb el bonic i respectuós i agraït que resulta rebre i donar una mòdica salutació. Ens fem majors, i en aquest poble encara alguns ens coneixem.