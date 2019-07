La verdad es que hoy hay personas que tienen el privilegio de llamar la atención con cualquier cosa, el ejemplo de ello es las dos páginas en el diario Levante-EMV con fotografía incluida de un artículo sobre el racismo en Catadau: una pareja de gitanos por hacerles pagar el doble en la piscina pública. Después de todo lo leído no tengo claro si pagaron o se fueron porque no estaban de acuerdo con que les cobraran cuatro euros, ya que según ellos el precio era de dos, y el taquillero les trató racistamente cobrándoles el doble, ya que por orden de la alcaldía los residentes pagan la mitad que los no residentes, pero no por ser gitanos o castellanos, sino porque eran de Alzira y no de Catadau. Posteriormente y gracias al escrito del alcalde la asociación gitana les dio las gracias por el trato recibido, pero jamás se pidió disculpas al taquillero por el trato recibido, pues como dice el dicho «Dime de qué presumes y te diré de qué careces».