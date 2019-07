No es tan difícil

La política actual es como un corto surrealista de ciencia ficción. Ahí tenemos a Ábalos mirando fijamente a Echenique, intentado ambos someter psíquicamente al contrincante y detrás de cada uno de ellos está su líder, que disparan ráfagas láser y rayos de antimateria. ¡Señores, por favor! Que están representado a millones de ciudadanos y lo más importante: ¡¡¡Que son de izquierdas, caray!!! Camarada Pablo, me consta que una hipoteca es un lastre y una pensión vitalicia un balón de oxígeno, pero un ideal se lleva hasta la muerte sin pensar en la pela. Compañero Pedro, deja al chaval hacer su tarea, que seguro no te sentará tan mal como las puñaladas traperas de la vieja guardia PSOE que al final te las has tragado como con el compañero Ximo, ¿verdad, José Luis? Si al final Pablo te sale rana, pues cese y otro. Venga, chicos, un poco menos de soberbia y más pensar en la ciudadanía.