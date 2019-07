La actuación iraní secuestrando un barco de nacionalidad inglesa, como revancha por haber secuestrado los ingleses un barco iraní (éste en aguas no de su majestad británica, sino en aguas jurisdiccionales españolas de Gibraltar), me han producido ambos sucesos y actuaciones estupor. Pero más me lo produce el comedimiento británico acudiendo a la ONU a expresar sus protestas antes de contestar de forma beligerante, en tanto en cuanto España hace justas y suyas las reivindicaciones de la colonia de Gibraltar en territorio español salen los hijos de la Gran Bretaña amenazándonos con sus aviones, cruceros y submarinos. Pienso siempre y tengo a la vez presente que la ONU también dictaminó y sigue dictaminando que Gibraltar, siendo una colonia, debe ser descolonizada,volviendo a su legítimo dueño, España. Y en este caso estupor de la conveniencia actual de Gran Bretaña, que hace oídos sordos a los dictámenes de la ONU, pero sí se van rápidamente y apelan a este organismo, como en este tema del petrolero inglés. !Ancha es Castilla!