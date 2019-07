Dice un periodista de forma romántica y nostálgica sobre el autor : «Mirando la puesta de sol, en ese mar en que Camilleri no volverá a nadar». Conocí al personaje del comisario Montalbano, de la extraordinaria prosa de Andrea Camilleri (1925-2019), en un verano en que estuve en la bella ciudad alicantina de Xàbia, pues me había quedado sin lectura, ya que había terminado la que traje de València. Y sin conocer entonces al autor, por la sinopsis del tema en el lomo del libro me interesó, y lo compré. Me gustó y seguí leyendo el resto de sus obras y sus interesantes tramas policíacas. No he podido dejar de dedicarle unas líneas, pues se tardarían muchas horas y folios para escribir sobre la personalidad del autor y sus obras. Por citar algunas : El miedo de Montalbano, La paciencia de la araña, La luna de papel, El ladrón de meriendas, La forma del agua, El curso de las cosas,y un largo etc. Como asiduo lector de sus obras y el interés que me suscitaron,he sentido su fallecimiento.