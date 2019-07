Per aquest camí, fracàs segur

Vivim en una comunitat sense crisi si s'ha de jutjar pels fets del tripartit, ja que podem tindre un Consell amb 130 alts càrrecs, 25 més que en l'anterior, amb una estructura amb seixanta direccions generals, tot això per a contractar tres milions d'euros en els primers quatre mesos en obres publiques. Possiblement la causa és que la mentalitat política est mes preocupada de posar impostos per a cobrar el sou, que de crear ocupació, perquè els ciutadà puguen pagar-ho amb el seu treball, perquè el volum d'inversió d'obres executades aquesta en mínims, en les empreses, per tant la creació d'ocupació és quasi nul. Per aquest camí, pot ser que ens recordem d'uns altres temps que ha pesar de portar-se els diners, hi havia mes creació d'ocupació i millor remunerato.