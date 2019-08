Dicen quienes entienden de estos asuntos que uno de los problemas más graves que sufre España es la deficiente natalidad. Los españoles no estamos por la labor de procrear, y ello deja en el aire la supervivencia de las pensiones; se supone que no va a haber relevo generacional suficiente para financiarlas. Al mismo tiempo, personas que rara vez sobrepasan los 30 años, procedentes del continente africano, intentan, en muchos casos infructuosamente, llegar a España para poder trabajar. Y resulta que ello supone también uno de los más graves problemas de este país. Es como proclamar a los cuatro vientos que tengo hambre y rechazar una invitación a comer. Si el problema es la falta de jóvenes que financien con su trabajo las pensiones, y los españoles no engendramos, ¿no sería sencillo y sumamente rentable recibir con los brazos abiertos a los que han arriesgado su vida por venir a ayudarnos a resolver nuestro problema?