Senderismo sostenible

En muchas ocasiones he visto a montañeros tirar peladuras en la montaña aduciendo que son orgánicos. Pero, imagínate la típica foto en Cola de Caballo con cascaras de plátano a tu alrededor. A nadie le gusta llegar a miradores, refugios, coronar un pico o en la orilla de una poza y ver heces a tu alrededor. Hacer un agujero y enterrarlo no cuesta nada: échate también a la mochila una pequeña pala, ¡anda! A ver, el corazón de la manzana se degrada en 2 meses. El chicle en 5 años.100 años la botella de plástico. 3 años el pañuelo de papel. De 10 a 20 años la bolsa de plástico. 400 los pañales. 2 las colillas. 20 las latas de aluminio. 1000 las pilas/baterías. Cáscara de plátano o naranja 2 años. 30 el tetra brik.4000 las botellas de vidrio. Así mismo, marcar el camino con mojones es muy gentil, pero la moda de dejar piedras en equilibrio en la montaña, ríos, etc., no es aconsejable porque se destapa hábitats al remover la piedra. También hay que tener cuidado con las cremas solares porque algunas de ellas son muy contaminantes de la aguas. Y para terminar, llevarse a casa un recuerdo de la montaña, a menudo supone alterar el medio: estalactitas, piedras, fósiles, flores€ Si bien no resulta un impacto considerable; por ejemplo, hay especies de flores que están protegidas. Para más información sobre medio ambiente, consultar la cuenta: twitter @cienciofilo