Los "sombrilleros de Calp" no les hacen daño a nadie.La gente que quiere poner la sombrilla al lado del agua son mayores, o discapacitados o tienen niños a los que no pueden quitarles el ojo por su seguridad. El ayuntamiento no tiene derecho a fiscalizar la playa. El primero que llegue que ponga la sombrilla donde quiera y el que baje más tarde, donde haya sitio. Eso es civismo en una sociedad democrática. Los letreros de que no se pueden depositar enseres en la playa antes de las 9:30 de la mañana, aunque la limpieza ha terminado a las 5 0 las 6 (y algunas veces ni limpian) , responden a una fiscalización de la playa por parte del ayuntamiento y conlleva una merma de derechos propia de gobiernos pseudototalitaroides. Calp ha cambiado mucho en estos últimos años: antes te dejabas el bolso, móvil, etc bajo tu sombrilla y nadie te lo robaba. Ahora se lleva tus enseres el ayuntamiento, al que le pagas, además, impuestos. No me parece adecuado ni veraz su artículo sobre este tema. Dejan a los madrugadores, padres o abuelos, como si fueran infractores o delincuentes. Deben hacer un periodismo más veraz, venir a pie de playa y entrevistar a la gente, preguntando su opinión y dejar los sensacionalismos que empañan la primera razón del periodismo: cumplir su labor social de informar al ciudadano desprotegido.