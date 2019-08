El ciclista

Vaya por delante todo y máximo respeto y consideración a los ciclistas a cuyo colectivo hemos de tener muy en cuenta los automovilistas a la hora de circular, en los adelantos y en todo lo que a la seguridad de los mismos se refiere. Si bien no está de más pedirles también que sean ellos, los ciclistas, no todos claro, los primeros interesados en su propia seguridad e integridad física; pues si bien una gran parte de los mismos son conscientes, y consecuentes con ello, que deben ser igualmente respetuosos con el resto de tráfico rodado y así se comportan con el mismo, los hay, y no pocos, que, haciendo gala, y mal uso de la misma, de una normativa que creen a pie juntillas les «ampara», el desprecio hacia el automóvil es claro, patente y elocuente. Por ello, repito, es aconsejable el máximo respeto al ciclista.....y viceversa, por favor.