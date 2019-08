Sugerencia al presidente de ciudadanos

Hace un tiempo escuché al Sr. Albert Rivera haciendo unas declaraciones en televisión, en las que menospreció el matrimonio, defendió la promiscuidad, dando la sexualidad como objetivo único y fundamental de la pareja, sin compromiso, y cuando no se esté a gusto otro/a, sin necesidad de ninguna explicación. Creo que su partido político se ha nutrido de los votos del electorado por el ridículo, fatuo y mediocre gobernar de un PP que desde Aznar hasta Casado, llegando a la cúspide de la insesatez y desidia en Rajpy quien ha llevado al PP a la más absoluta incredulidad. Pero todo esto no le asegura al Sr. Rivera, que el electorado de derechas que le ha llevado a donde está le continue apoyando; porque los votantes de derechas de verdad somos personas íntegras, de moralidad y nuestro principios están cimentados en la defensa de la familia y la monogamia. Defendemos por encima de todo el matrimonio, asentado en la responsabilidad., el compromiso, la entrega y la confianza total en la pareja que es lo único que proporcionar equilibrio y estabilidad. La vida y la sociedad no puede asentarse sobre arenas movedizas. Desde que llegó la democracia el sistema político ha fomentado el libertinaje en nombre de la libertad; ahora todo vale , todo cabe; el adulterio y las rupturas matrimoniales están a la orden del día y hasta bien visto. Se protege con subvenciones a los monoparentales, cuando el 99 % viven en pareja sin registrar; y se menoscaba la religión y el matrimonio. No hay respeto ni autoridad y los hijos de padres separados, la mayoría viven en la más absoluta indiferencia. Sr. Rivera, no podemos ir cambiando de pareja cada semana, a la mínima ocasión. Yo le sugiero, que antes de hablar en los medios, piense en lo que dice, si eso puede afectar el resultado electoral, ante el desacuerdo de los votantes, gracias a los cuales su partido está donde está.