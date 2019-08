Olvidadizos del código

Observo a menudo que los stops y "ceda el paso" que hay en las calles de la urbanización, y que desembocan en la avenida principal, no los respetan una gran mayoría de conductores, y si se lo adviertes, no se disculpan, solo te dicen que no han visto las señales, cuando lo son de circulación bien visibles, y sabemos que al menos no respetar los stops revierte en una gran peligrosidad. El código de la circulación se expresa muy bien de que a la vista de un stop se parará totalmente el coche,- los conductores decimos matar el coche- y una vez visto claramente que no viene ningún vehículo, se volverá a iniciar la marcha.No solo son señales que no se respetan, ni los stops ni los ceda el paso, sino que hay otras maniobras peligrosas, como cuando los conductores entran por una bifurcación a una autopista,y creen que solo poniendo el intermitente se pueden incorporar a la misma a gran velocidad,cuando dice el código de la circulación,que marcando con el intermitente la entada a la vía principal, hay que ceder el paso a los que vienen por ella,no entrar a la "trágala". No digamos los excesos de velocidad cuando las señales marcan a 40 por hora, allí los límites se exceden en una mayor cuantía. Es un problema genérico, y pienso que se da en una generación nueva de conductores que agresivamente conducen,sin acordarse que aprobaron el carnet de conducir, conociendo, y se presupone,todas las señales de circulación existentes así como sus aplicaciones prácticas. Sería prolífico relatar muchas más secuencias peligrosas que se dan,como conductores hablando por el móvil y conduciendo, o a otros sacando los pies por las ventanillas en carretera, o como últimamente conocimos un pasajero montado encima del capó del coche y circulando a través de los demás vehículos. Toda una serie de secuencias peligrosas,que a mi personalmente me dejan alucinado.