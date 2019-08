Ser propietario no es una bicoca

Hay veces que no sabe uno que es mejor, ser propietario de una vivienda, o estar de alquiler. Digo esto por que hay inquilinos que no tienen el comportamiento adecuado y se consideran con el derecho a molestar, ya que en las juntas de vecinos ellos no están presente y por supuesto tampoco los propietarios que alquilan. Por otro lado también hay conserjes que se consideran que el sueldo se lo paga el administrador y que el propietario para el es secundario, y tienen un comportamiento tan extraño que te dicen que el solo recibe ordenes de quien le paga, y por supuesto pueden pasar por tu lado y girar la cabeza para no saludarte, para demostrarte que el dueño del recito es el, y no tu. Posiblemente la vida es así y solo esta preocupado el ciudadano que esta cumplido con su deber en los pagos, pues al fin y al cabo es el que corre el riesgo. Enrique Fernández Iniesta. València