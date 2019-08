Records a Potries

Portes de bat a bat obertes. Recorde ara les cases del poble obertes, de bat a bat, a l'estiu. Ningú abans se'n cuidava per deixar la clau al pany mentre passejava pel terme , a la fresca de les nits inacabables que sovint es confonien amb les primeres clarors del nou dia, quan els petits ocellets anaven de branca en branca, desvetllant amb un badall els infants amb els genolls encetats d'una vesprada llarga i plena. Així ets tu, una porta ben guarnida d'esperança, com un quadern ben lligat amb les pàgines ben alineades on la ploma llisca segura i sense gargots ni esborranys possibles. Una esperança infinita en obrir una nova drecera , una calma quan ja hem deixat anar la clau al pany per tancar velles portes plenes de rovell que malmetien el pas a l'aire nou. Cerquem una nova clau que obre tots els panys de la nostra existència amb l'ajut d'una frontissa ferma, guarnida i acurada per resistir les batzegades del mal temps. Aquesta porta antiga es renovella amb el tremp segur dels teus dits quan ja arribes al llindar de casa nostra i portes fruita fresca d'estiu als teus braços, com el pagès orgullós arriba del camp amb l'esperança de reposar a la porta de casa,veient la canalla que hi juga, pels carrerons de sempre, com els teus cabells que la nit amera de llessamí a l'estiu..... Una esperança que brolla com l'aigua, com la nit per vacances quan érem infants i els avis encara dormien amb la clau al pany, amb la porta de bat a bat oberta, sense cap por, tot esperant un nou i lluminós matí que tot just vam encetar fa només uns dies... Josep Gregori. Potries