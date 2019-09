Verdureria

Des de bon matí que són obertes a disposició del públic, unes primer i d´altres després, però a poc a poc mostren la seua fresca mercaderia, de vegades menys tendra però sempre amb color verd, gris, marró, groc, aplegant a l´anell de l´Arc de Sant Martí que a l´aigua posa fi. També predominen com a lloc especialitzat en tenda de fruita i verdura amb eixe engranatge alimentari perdurable. La terra és rica i si la tractes bé encara més, doncs et donarà a menjar rics fruits d´aigua dolça. En un ràpid repàs en línia recta a la nostra capital comercial, de quatre cents metres, en compto sis punts de venda d´aquestes viandes necessàries per al cada dia de l´any. Una d´aquestes sis, vaig notar ahir que havia tancat, però aviat es restablirà l´equilibri i n´obriran una altra de semblant. A tots els efectes esportius i familiars la verdura s´utilitza per a quantitat considerable de ranxos, així que les fruites s´empren en qualsevol moment de manduca de tothora. Les verduleries s´estenen en ventall per totes les amples ciutats i pobles donant olor i color per qualsevol mercat i carrer i plaça. El mercat central d´abastaments proper de Xàtiva, obre les portes a les quatre i mitja per a distribuir saquet a cabàs els productes recents de la terra, acabats de pescar i de collir; en aquest lloc es distribueixen les diferentes caixetes i sacs de maduixes i fesols, cada dia i cada nit, per a que arriben a les cases mitjançant les tendes menudes i grans, unes compren més i d´altres menys; en supose que deu ser qüestió de preus i quantitats. A la zona agrícola rural com aquesta, abunden aquests tipus de compra venda del producte hortolà en establiments de fruita i verdura, amb predomini de nom de dona o qualque cognoms del treballador camperol, o bé a peu de casa de l'amo del terreny que comercialitza domèsticament el seu treball menut amb la suor del camp.