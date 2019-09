S´abusa d´allò que es demana. Com que els humans, la gent, som generosa i sense mala intenció, som bona gent la majoria i abusen d´eixa generositat en la situació. Per a qualque concert o cursa o activitat pública ens sol.liciten i forcen a lliurar un donatiu; o siga que posen un preu a una activitat que ha de ser gratuïta àdhuc hi ha el justificant corresponent, una entrada de fila cero posa al paperet. I també per a fer-ho més bonic i raonat et remarquen que la recaptació anirà destinada a la supervivència infantil, i l´organització mundial Unicef acosta el seu encuny que certifica les intencions sublims de l´acte, un recital musical amb ballarines i trompetista, i tot dintre d´una nit memorable en que a l´entreacte es fa lliurament d´una plaqueta commemorativa de l´ocasió. En supose que els diners acumulats per les diferentes jornades aniran a parar a un compte corrent que s´utilitzarà per a contribuir a l´educació dels necessitats infants que menys tenen. És aquesta una llavor, una tasca molt lloable per part dels col.lectius que recolzen aquests tipus d´ofrena, i que van a aportar una quantitat considerable per a il.lusions humanitàries. Són d´agraïment totes les energies que van a apropar eixes diferències socials equilibrant grups, intentant eliminar marginacions indignes. Cal beneficiar les organitzacions mundials que tracten de mitigar misèries; hem d´incentivar el progressiu augment d´associacions humanitàries, però els donatius per favor que siguen els estats, els països els qui donen i administren les subvencions, que del seu pressupost anual destinen un pessiguet per a que aquestes ajudes siguen una realitat. També valdria que els donatius extraoficials per dir-ho així, els que s´aconsegueixen a base de donacions en concerts o curses o personals arriben a tenir una desgravació fiscal per minva que toque, motivant les despeses dels qui tenim el cor i el sentiment atent. De vegades paga Diputació, i sempre nosaltres. A la cursa de Rafel quan es fa, val un euro o el seu corresponent en aliments.