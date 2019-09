Vuelva usted mañana

Nueve de la mañana, abre el Registro del Ayuntamiento de Alboraia. Podrían ser muchos otros ayuntamientos e instituciones pero en concreto hoy fue éste. Tengo que presentar determinada instancia en nombre de un hijo que está trabajando y no puede ir a llevarla. Yo también suelo estar a las nueve en mi despacho, pero un día me puedo permitir llegar un poco más tarde. Presento toda la documentación requerida y firmada por mi hijo. Me contestan que todo está bien, pero que la documentación ha de presentarse personalmente y si no, llevar una autorización. Comento que en las instrucciones correspondientes no constaba esa exigencia y que de haberlo hecho, hubiese aportado el correspondiente poder notarial general que me hizo mi hijo hace ya tiempo. Se me contesta, ya sabemos que la ley requiere autorización o poder notarial, pero por facilitar las cosas nos basta un simple escrito. Tentación tuve de salir un momento, coger un folio, escribir yo fulanito, autorizo a mi padre... Hubiera valido seguro y me hubiera ahorrado el viaje de mañana al Ayuntamiento de Alboraia y llegar tarde otra vez a mi despacho. Vencí la tentación y volveré mañana.