Si preguntàrem a una persona de l'Estat Espanyol sobre terrorisme ens parlaria d'ETA. Però hi ha altres terrorismes que s'amaguen sota noms dissimulats. Els assassinats masclistes són terrorisme. Quantes persones matà ETA? 829 en 42 anys. Quantes persones ha matat el masclisme miserable? 67 al 2019 a l'Estat Espanyol, 98 al 2018, 1.000 des del 2003, o siga que en 16 anys el terrorisme masclista ja ha superat ETA. Ah, i durant el franquisme pocs homes mataven dones, bo, això era la informació, però com podeu imaginar la xifra d'assassinades seria molt superior a l'actual. I cal afegir que el masclisme és un grup terrorista a nivell internacional. I per què als terroristes d'ETA se'ls allunya de la seua terra i als terroristes masclistes no? O tots o ningú. Millor ningú, perquè no són ecològiques les visites dels/de les familiars amb tants quilòmetres de cotxe, i el planeta pateix. Ah, i si terrorisme és utilitzar el terror amb finalitats polítiques i socials, doncs caldrà parlar d'un nou terrorisme inventat fa alguns anys, el que es practica a refugiades i refugiats; ara es considera delicte salvar-los de l'ofegament i de la mort. Aleshores la presidenta o president del país que no deixe rescatar refugiades/refugiats haurà d'anar a la presó acusat de terrorisme. Bo, ens queda molta feina per arreglar el món però a poc a poc ho aconseguirem.