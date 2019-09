Una noticia agradable

La noticia de que el BBVA apoyará a las familias y empresas afectadas por las inundaciones en la C. Valenciana con pequeños préstamos sin interés me ha dejado con un buen sabor de boca, ya que es una buena noticia de la que deberían tomar debida nota las demás entidades. Por otro lado espero que todo sea verdad y que como siempre la letra pequeña no sea abusiva, ni sea para hacerse propaganda. Ante todo puedo decir que las entidades nunca han dado algo por nada, y un ejemplo de ello es que cada día vemos que lo acaparan todo para ganar dinero a costa de nuevos clientes, por lo que he quedado agradablemente contento de esta noticia, ya que ha reaccionado mucho mejor y con prontitud que los propios mandatarios políticos.