El d´aquesta població era vell, situat a l'entrada per La Pobla, per les primeres cases dels mestres i els arrossars. Era la Casa del Metge amb un pati agraït i doble o terça porta, o cinc amb la portella, enfront del cine Venècia; amb un quartet allargassat amb dos banquets de fusta que s'emplenaven totes les dies a partir de les dotze a l'Ave Maria de les campanes. Ara en tenim un ambulatori de dalt d´especialitats i atenció primària, i un altre de cotxe per a guaita i cura immediata ràpida. I de majors atencions hospitalàries disposem del centre sanitari comarcal Lluís Alcanyiç, de grans dimensions i sis i set plantes de reconeixements i operacions diàries i d´urgències, dos aparcaments extensos i un edifici adjunt per a cuines. He utilitzat darrerament una de les sales d´urgències perquè un familiar es trobava fluix de pitram i les proves li eixien positives per a un ingrés, però a la zona que remarquen com a UCE, Unitat de Curta Estada; la dona major de huitanta anys l´han ingressada en una habitació del recinte que en diuen de dos o tres dies, fins que et poses bona o et traslladen a dalt o et muigues prompte. En qüestions sanitàries qualsevol preocupació pel malalt és poca, s´imposa el ser zelós i zelosa de les persones que acudixen a una central de salut. La disposició i cura dels treballadors i de les treballadores és eficient i molt atenta, malgrat els pacients amb els que han de tractar. La volta de rosca passada la veig en la mancança d´organització administrativa, de l´administració dels bens que s´ocupen d´atendre als trencaments de fèmur, dolor insistent de panxa o opressió al pit, entre d´altres símptomes. Un edifici tan ben netejat que mou munió de treball necessita d´una sol.licitud perfecta per als operaris que fan efectiu eixe funcionament idoni. Els responsables encarregats d´eixa magna eficiència psicològica també, deurien cuidar de les parets interiors de les habitacions ocupades per hòmens i dones , doncs el veure el lloc que estàs ocupant durant tres dies o més ha d´estar a l´alçada de les circumstàncies i mostrar que hi ha més gent preocupada per atendre´t i mantenir les instal.lacións dintre d´uns cànons higiènics acceptables i com a mínim ben pintats. A l´ajuntament del meu poble ja ho tindrien arreglat.