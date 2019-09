Parle amb Joan Ribó

Excelentísimo Señor Alcalde de València, D. Joan Ribó: Me dirijo a usted para hablarle de una pequeña odisea, hace algún tiempo, bastante tiempo, demasiado, inicie una serie de llamadas y contactos con el ayuntamiento, que usted preside, con una petición muy concreta, salvar un pino centenario, monumental, que está, que estaba, en Campanar. Fracaso tras fracaso, por fin me dice un funcionario muy amable: «hay una sección en la web Municipal que se llama "Parla amb Joan Ribó", contacta y te permitirá contar el problema», este fue un camino de éxito tras éxito, hasta la derrota final. Inicio la aventura, primer mensaje, para informarles que en Campanar tenemos un pino, precioso, enorme, todo un símbolo del barrio, antes pueblo. Respuesta, amable, simpática, (felicite a las funcionarias que en repetidas ocasiones me atendieron), pasaremos la petición a Parques y Jardines, fracaso, no se puede intervenir. Otra llamada a vallado de solares, la misma respuesta, al laboratorio municipal la misma, la funcionaria que me atendió habilitó una dirección de correo para recibir las fotos del lugar, nuevo fracaso en nuestro gestión. Nuevo intento, quise hablar con el concejal de turno, o en su defecto con un responsable político, eso era imposible, debía realizarlo, como poco, a través de alguna asociación, desesperante, otra vez Parques y Jardines: lo intentaremos pero necesitamos orden del concejal. Una y otra vez las mismas o similares respuestas y el árbol seguía resistiendo, he enviado fotos, pedido entrevistas, suplicado que hicieran algo, por fin obtengo una solución, fantástico. Hable usted con la Asociación de vecinos, les convence de la necesidad de que el próximo año se incorpore esta petición a los proyectos de intervención ciudadana y consiga que muchos ciudadanos participen en esta petición, con su voto vía Internet. (Increíble). Hoy el pino ya no está, ha muerto, hay que talarlo, todo son condolencias inútiles, pero realmente sólo precisaba una poda correcta, 150 años se han ido en silencio. Señor Joan Ribó, usted y su equipo de gobierno son los responsables de la pérdida de un elemento simbólico de este lugar, Campanar les debe la desaparición de este árbol icónico, hermoso, esbelto, enorme. Gracias por nada.