Ahogados en la playa

Este pasado domingo día 22/19 se han ahogado en diversas playas valencianas hasta cinco personas, dos de ellas en la playa de la Malvarrosa, dos más en la playa de Oliva y la restante en la playa de Mareny de Barraquetes.... Todas muertes muy lamentables... Como lamentable es también la ausencia de socorristas en nuestras playas antes y a partir de determinadas fechas porque «la temporada aún no ha empezado o ya ha acabado» y como también es lamentable la ausencia de banderas que nos indiquen la posible peligrosidad de tomar el baño. ¿Quién dicta cuándo «se empieza y se acaba la temporada»? ¿No es verdad que hasta octubre haya miles de personas tomando el sol y bañándose? ¿Tanto vale un servicio de socorristas? Ignoro los promenores de dichos ahogamienots pero... ¿cuánto vale una vida humana? A lo mejor es un problema de saber gestionar bien los recursos municipales y no dedicarlos en algunos casos a temas mundanos y superficiales que solo interean a unos pocos. Siempre se ha dicho y he oido que València «mira al mar». ¡Pues cuidemos nuestras playas!